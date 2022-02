Share on Twitter

Share on Facebook

Ancora una tegola sulla già azzoppata stagione di Campitello Matese. Stavolta, più che sulla località sciistica Matesina, le nuvole nere si addensano sulla società Funivie Molise Spa, della quale la Regione controlla il 96 per cento.

Nella seduta della giunta regionale dello scorso venerdì, sul tavolo rettangolare al quarto piano di via Genova sono arrivate le carte del Bilancio della società. Ma per la situazione piuttosto nebulosa della situazione finanziaria della Spa, è stato deciso di non ratificare l’approvazione del Bilancio nel quale figura una esposizione debitoria di tre milioni e settecentomila euro.

Debiti dettagliati da Funivie Spa verso altri finanziatori e fornitori per quasi due milioni, ma anche tributari e verso istituti di previdenza, probabilmente per contributi non pagati ai dipendenti e 800mila euro classificati alla voce ‘altri debiti’.

Insomma, un quadro poco chiaro che ha indotto Toma e gli assessori a soprassedere e a chiedere approfondimenti nella documentazione sulle poste debitorie che dovrà essere di nuovo analizzata.

Altro fatto di una certa gravità è la decisione di disporre la non pubblicazione dei documenti relativi al Bilancio 2020 di Funivie Spa proprio in considerazione del fatto che tutto il carteggio deve essere ripassato al setaccio dai tecnici che la Regione stessa si appresta a nominare.

Nel frattempo, sul pianoro di Campitello è cominciata la revisione dello Skilift di Lavarelle, ma con la primavera alle porte e con i documenti contabili bloccati perfino dalla giunta regionale è chiaro che la stagione turistica è compromessa e comincia anche ad essere chiaro dove sono da ricercare le responsabilità.