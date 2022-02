FORTITUDO POMEZIA 4

CLN CUS MOLISE 3

(2-1 pt)

Fortitudo Pomezia: Molitierno, Yeray, Batata, Djelveh, Fornari, Zanella, Silveri, Lemos, Passarelli, Esposito, Follador, Bueno Ardite. All. Nuccorini.

Cln Cus Molise: Oliveira, Di Stefano, Di Lisio, Lucas, Mariano, Debetio, Triglia, Moraes, Buonicore, La Gioia, Porcari, Tozarelli. All. Sanginario.

Arbitri: Lavanna e Serfilippi di Pesaro. Cronometrista: Cristea di Albano Laziale.

Marcatori: 2’40” Debetio, 11’ Fornari, 16’ Lemos pt; 40” Fornari, 4’ Moraes, 17’54” Di Lisio, 19’ Yeray st.

Note: ammoniti Di Stefano, Oliveira, Yeray.

Esce a testa altissima dalla coppa Italia, sconfitto a Pomezia, il Circolo La Nebbia Cus Molise. Dopo l’ennesima prestazione tutta cuore gli uomini di Sanginario vengono superati ad un minuto dalla fine e sono costretti ad ammainare bandiera bianca. Restano la grande prestazione offerta e la consapevolezza di aver messo paura, ancora una volta, ad una grande del campionato. Vince la formazione di Nuccorini che accede al secondo turno della kermesse tricolore grazie alla zampata di Yeray ad 1’ dalla fine del match ma i rossoblù hanno venduto cara la pelle fino all’ultimo istante e tornano a casa con tante cose positive dalle quali ripartire in vista del campionato.

La cronaca – Partono fortissimo i locali: azione sull’asse Fornari-Ramon-Batata, conclusione del numero cinque che si stampa sulla traversa. La risposta del Cln Cus Molise è immediata e porta al vantaggio: conclusione dalla distanza di Di Lisio, Molitierno non trattiene e Debetio non fallisce lo 0-1. La Fortitudo non ci sta e sfiora subito l’1-1. Yeray assiste Lemos che con una staffilata scheggia il palo. La sfida è vibrante, Di Lisio chiama al grande intervento Molitierno e sull’altro fronte Fornari va in percussione e colpisce ancora una volta il legno. La Fortitudo la pareggia proprio grazie al suo numero nove che riceve da Yeray e con una conclusione precisa manda il cuoio a baciare il palo e poi in fondo al sacco. Il quintetto di Nuccorini, riequilibrata la contesa, prova a mettere la freccia. Punizione a due al limite dell’area, Yeray appoggia a Fornari che coglie il palo. Tocca poi a Vinicius Oliveira essere protagonista con due grandi interventi prima su Batata e poi su Yeray. Nel finale di primo tempo il portiere del Circolo La Nebbia Cus Molise deve capitolare sulla conclusione di Lemos che fa 2-1 Pomezia e chiude la prima frazione di gioco.

La ripresa si apre ancora nel segno dei padroni di casa. 40” sono necessari a Fornari per firmare la rete del 3-1. Gli ospiti non si arrendono ma trovano la forza di reagire subito: Moraes con una doppia suolata e una gran conclusione buca Molitierno e riporta sotto i suoi. Zanella prova a suonare subito la carica per la Fortitudo ma sulla sua conclusione si immola capitan Di Stefano. A questo punto i padroni di casa smettono di giocare e il Cln Cus ne approfitta. Triglia offre una bella palla a Debetio, Molitierno chiude. Poco più tardi è ancora Triglia protagonista con uno slalom in mezzo a due avversari, l’estremo difensore laziale abbassa ancora la saracinesca sulla conclusione del numero 21. L’azione ospite è tambureggiante: scambio Lucas-Debetio, palla sulla destra per Triglia che si vede chiudere lo specchio da Molitierno. La Fortitudo si sveglia e va ad un passo dal 4-2: break difensivo di Fornari che serve Yeray. Il numero 4 solo davanti ad Oliveira spedisce al lato. A 3’ dalla fine mister Sanginario decide di giocarsi la carta del portiere di movimento (Di Lisio ndr) e alla prima azione arriva il pareggio. Gran numero di Lucs che salta un avversario e serve Di Lisio. Il giocatore di Montagano è bravo a battere Molitierno con un tiro preciso. E’ il 3-3 che sembra indirizzare la contesa verso i supplementari ma all’ultimo minuto Yeray trova dalla distanza la rete del definitivo 4-3. E’ la rete che regala la vittoria e la qualificazione alla Fortitudo Pomezia. Per il Cln Cus Molise un ko con tante note positive. Sabato sarà di nuovo campionato e il riscatto passa dalla sfida sul campo della Nordovest.