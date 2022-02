Conservare tutte le specialistiche già presenti al San Timoteo di Termoli, pubblicare subito i bandi di concorso per i primari, per i medici, infermieri, tecnici e OoSs necessari , con assunzione a tempo indeterminato. E i sindaci di questo territorio devono battersi fino al governo per ottenere un “Decreto Molise” per uscire dal piano di rientro e dal Commissariamento.

Sono le proposte del comitato San Timoteo di Termoli che da anni ormai è in campo a tutela dell’ospedale della città e della sanità di questo territorio.

Potenziare nei fatti il presidio è un passo necessario per rispondere nella sostanza alla prossima costruzione del nuovo ospedale di Vasto che vuole servire anche l’utenza molisana.

C’è di più, non è mai venuta meno l’idea di aggregare i paesi dell’Abruzzo e del Molise costieri, legati da continuità territoriale. Non sarà prevista una modifica costituzionale, ma questa proposta verra affrontata nella sostanza alla fine della pandemia.