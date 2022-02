Sale leggermente, rispetto agli ultimi giorni, il numero di nuovi positivi, 301, a fronte di meno tamponi processati in 24 ore, 1947 tra molecolari e antigenici. Si alza di nuovo il tasso di positività, al 15,4%. Si riscontrano però 403 guariti.

Nel bollettino diffuso dall’Asrem viene riportato un altro decesso di paziente con Covid: una donna di 81 anni di Campobasso che era ricoverata in Anziano fragile. Un nuovo ricovero in Malattie infettive ma anche due dimessi dal reparto.

Scende il numero di pazienti con Coronavirus in cura al Cardarelli. Al momento sono 26, di cui 3 in Terapia intensiva, 13 in Malattie infettive e 10 in Anziano fragile.

I 301 nuovi casi distribuiti in una 60ina di comuni. Il numero più alto riguarda Campobasso, con 69 contagiati. 50 i contagiati di Termoli, 25 di Isernia, 11 di Montenero di Bisaccia, 10 di Venafro. Numeri inferiori negli altri centri interessati.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 6533.