Buone le prestazioni degli esordienti (a e b) impegnati domenica scorsa nella piscina del Centro Sportivo m2 nella 1° Tappa Molise Swim Cup. Tra gli esordienti b conferme per Alessandra Sarra che si è imposta nei 200 stile libero (2’48”3), nei 50 dorso (38”7). Bene anche Delia Barisciano, terza nel 200 stile (3’08”5). Al maschile Alfonso Orrino si è piazzato al secondo posto nei 50 dorso (38”5) terzo nel 200 stile (2’49”7). Secondo posto anche per Daniele Sessa nei 100 farfalla e nella gara dei 50 rana seguito sul podio dal suo compagno di squadra Tonino Crudele. Tra gli esoridenti A conferme per Luigi Pallante nei 400 misti, per Olivia Di Stefano prima nei 200 dorso e per Beatrice Orrino seconda nei 100 farfalla.

Nella staffetta 4×50 mista tra gli esordienti b bella rimonta di Delia Barisciano che porta le sue compagne sul secondo gradino del podio. Terzo posto per la maschile. Terze entrambe le stafette 4×100 misti esordienti A.

Fonte: Ufficio stampa