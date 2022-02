Con una delibera di giunta comunale , è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica riguardo l’adeguamento anti-sismico dell’edificio scolastico “Jacovitti” di Nuova Cliternia, per un importo complessivo di euro 2.730.000,00.

L’ intervento rientra nella richiesta di co-finanziamento Statale con la quale si finanziano progetti di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, in base al Decreto Ministeriale.