La Compagnia Carabinieri di Agnone, in collaborazione col Comune di Agnone, ha organizzato l’incontro “Furti in abitazione, i consigli dell’Arma – Aiutateci ad Aiutarvi” in programma giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 18 presso il Teatro Italo Argentino.

L’evento, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, consentirà ai presenti di conoscere pratiche utili da applicare per difendersi al meglio da malintenzionati che potrebbero prendere di mira le abitazioni del posto. Un incontro fondamentale anche a seguito della recente escalation di furti registrati nelle scorse settimane sul territorio altomolisano.