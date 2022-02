Continuano a scendere i casi Covid in Molise, anche con un numero più alto di tamponi refertati. I nuovi contagiati riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem sono 260 su 3.305 test effettuati tra molecolari e antigenici. Sono 350 i guariti. Tasso di positività che scende a 7,8%, il più basso dopo diverse settimane.

Da registrare un decesso: un uomo di 77 anni di Termoli che era ricoverato nel reparto Anziano fragile. Salgono a 564 le vittime dall’inizio della pandemia. Sono 3 i nuovi ricoveri, tutti in area medica, ma sono di più i dimessi, 5, di cui 1 da Terapia intensiva.

Scendono a 28 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, di cui 3 in Rianimazione, 14 in Malattie infettive e 11 in Anziano fragile.

Dei 260 nuovi positivi, il numero più alto riguarda Termoli, con 69 casi, 32 quelli di Campobasso, 29 i contagiati di Venafro, 12 di Isernia, 11 di Cercemaggiore, 10 di Campomarino. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Gli attualmente positivi in Molise scendono a 6588.

Sotto le soglie d’allarme di dati dei ricoveri. Un trend che se continua così può riportare il Molise di nuovo in zona bianca.