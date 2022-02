Il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Incoronata Sebastiano sono ancora molti gli interrogativi sulla morte della 72enne di Bojano. Cosa ha causato il decesso, a quando risale il decesso e soprattutto perché nessuno ha notato quel corpo senza vita per più di due mesi? Un corpo che era stato intanto martoriato dagli animali. Sarà l’autopsia a dover dare queste risposte.

Le sorelle e il fratello di Incoronata in questi mesi non si sono mai arresi, hanno portato avanti senza sosta le ricerche. Oggi per loro è il giorno del dolore, ma anche quello degli interrogativi che crescono con il passare delle ore. Per loro Incoronata non è morta lì dove l’hanno trovata. In quel posto più volte avevano effettuato le ricerche e hanno anche realizzato video e foto con il cellulare. La sorella Fernanda ribadisce con forza la loro convinzione: “Per me non è morta lì, in quella zona abbiamo controllato più volte e non c’era nulla. Quella zona è stata perlustrata anche dai soccorritori potrebbe anche essere che qualcuno ha buttato lì il corpo”. La donna infine ricorda che sua sorella non aveva nemici: “Lei non si muoveva da sotto casa – afferma -, era prsona tranquuilla, non litigava con nessuno e tutti le volevano bene”.