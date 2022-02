Sanità. Stop al tentativo di colonizzazione da parte dell’Abruzzo. A dirlo nel corso i una conferenza stampa è stato l’ex presidente della Regione Michele Iorio. Dopo le notizie relative alla costruzione di un mega ospedale a Vasto destinato ad assorbire utenza anche dal Molise, l’esponente di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione a sostegno dell’Ospedale San Timoteo di Termoli la cui sopravvivenza è messa in serio pericolo.

Quello di Iorio è un intervento a tutto tondo nel corso del quale tocca anche la questione del Commissariamento. Toma – afferma – non dice il vero quando sostiene che in assenza del sub commissario non può operare pienamente.

Sulla sfondo dell’intera vicenda il ruolo da comprimario di terza categoria al quale è stato ridotto il Consiglio regionale. Se serve, dice Iorio, su questa vicenda porterò la gente in piazza.