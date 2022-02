I consiglieri del Gruppo Uniti per la Provincia hanno esortato il presidente Francesco Roberti a coinvolgerli nelle scelte e nella programmazione delle attività dell’Ente di via Roma. “Abbiamo manifestato sin da subito – ha dichiarato il capogruppo Scurti – la disponibilità a collaborare ma il presidente della Provincia di Campobasso ha assegnato la vice presidenza e tutte le deleghe al suo Gruppo consiliare, nonostante il risultato elettorale abbia decretato la parità( cinque consiglieri per entrambi gli schieramenti). I consiglieri Scurti, D’Alessandro, Petrarca, Genovese e Decaro hanno ribadito la loro disponibilità a collaborare nonostante – hanno sottolineato- la Giunta abbia già adottato il Piano pluriennale delle opere pubbliche 2022-24, senza essersi confrontata con i consiglieri di Uniti per la Provincia”.