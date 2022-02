Nasce la prima ‘Orchestra sinfonica del Molise’ . L’iniziativa, che si e’ concretizzata lo scorso 26 gennaio con la costituzione dell’Associazione no profit, su input di due docenti del Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso, un imprenditore e un funzionario pubblico. Tra le finalita’ della neo costituita Associazione, quella di produrre e diffondere la cultura musicale e dello spettacolo dal vivo, promuovere l’occupazione giovanile di settore sul territorio e candidare al Fondo unico per lo spettacolo (Fus) un progetto che preveda la nascita di una compagine orchestrale in Molise. All’iniziativa ha aderito il Comune di Campobasso in qualita’ di socio onorario. “Le Istituzioni concertistiche – e’ spiegato nella delibera della giunta comunale – ad oggi non sono equamente distribuite su tutto il territorio nazionale e il Molise rientra le regioni prive di tali enti”.