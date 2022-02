L’emergenza Covid ha aggravato una situazione economica e sociale già particolarmente difficile. Nel 2021, 597.560 persone non hanno potuto acquistare farmaci, 163.387 in più rispetto al 2020, con un incremento del 37,63% di persone in povertà sanitaria. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà, 11 farmacie molisane, aderendo alla 22 esima giornata di raccolta del farmaco, promossa da Banco Farmaceutico, hanno consentito la raccolta di 677 confezioni di farmaci. Farmaci che consentiranno di aiutare oltre 600 mila persone indigenti. In Molise sono stati coinvolti oltre 14 mila volontari e circa 17 mila farmacisti che hanno donato oltre 700 mila euro.