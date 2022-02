Il Covid sembra arretrare anche in Molise, seppure lentamente, allineandosi a quanto sta accadendo un po’ in tutta Italia, anche se il tasso di positività resta ancora elevato. L’ultimo bollettino Asrem riporta 268 nuovi contagi sui 961 tamponi processati, con il tasso di positività al 27,8%. E’ Campobasso il centro più colpito, con 62 nuovi casi. Seguono Termoli con 27, Venafro con 23 e 17 ad Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus. Non ci sono vittime, ma due nuovi ricoveri in Malattie infettive, mentre ci sono due pazienti dimessi: uno dal reparto Anziano fragile, l’altro da Infettivi. Boom di guariti: sono infatti ben 793, di cui 167 solo a Campobasso. In questo modo il numero degli attualmente positivi scende a 6.680, mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 31, di cui 15 in Malattie infettive, 12 nel reparto Anziano fragile e 4 in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 563 mentre le persone che hanno sconfitto la malattia sono 30.058.