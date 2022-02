Nel Molise che oggi comincia la sua seconda settimana in zona gialla per la prima volta dopo due mesi, nella settimana appena trascorsa, sono in calo tutti i numeri della diffusione del virus. Negli ultimi sette giorni infatti ci sono stati 2.065 nuovi contagi contro i 2.569 della settimana precedente. Torna a scendere in modo deciso anche il tasso di positivita’ che in sette giorni passa dal 15,3 al l’attuale 13,3 per cento (15.471 i tamponi processati). Il numero degli attualmente positivi passa da 7.800 a 7.205: sono 595 in meno rispetto a lunedi’ scorso i malati di covid in regione. In netto calo anche i ricoveri che passano da 48 a 31 (17 in meno). Le terapie intensive scendono da 5 a 4. Con le percentuali dei posti occupati siamo ancora sopra le soglie d’allarme, ma se il trend anche nei prossimi giorni sarà lo stesso della scorsa settimana il Molise potrebbe presto tornare in zona bianca. Quasi dimezzato il numero delle vittime che in settimana sono state 8 contro le 14 della settimana precedente. I guariti infine sono stati 2.634.