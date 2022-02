Due partite, tre gol. L’Italia under 19 vola nel segno di Lucas Henz Oechsler. Il talento classe 2003 portato nel Belpaese la scorsa estate dal Circolo La Nebbia Cus Molise, ha lasciato il segno nella doppia amichevole giocata dalla selezione di Bellarte contro la Slovacchia. Mercoledì, nel rotondo 3-0 Lucas ha realizzato la seconda rete su calcio di punizione, ieri, nell’affermazione per 2-1 è stato autore di entrambe le marcature azzurre. Anche a Novarello, dunque, il baby bomber rossoblù ha saputo farsi apprezzare. Con questi due successi gli Azzurrini chiudono in maniera positiva il primo appuntamento del 2022. Ora dal 15 al 20 marzo in Turchia, affrontando i padroni di casa, i Paesi Bassi e il Montenegro, l’Italia si giocherà nel Main Round le chance di qualificazione alla Final Four dell’Europeo di categoria. Alla fase finale, che si terrà a Jaén in Spagna, si qualifica la prima del girone.

Lucas, dopo la convocazione dello scorso anno, ha confermato in questa circostanza di essere pedina di valore nello scacchiere azzurro. E’ tanta la soddisfazione in casa Circolo La Nebbia Cus Molise per un giocatore che alla corte di mister Sanginario sta crescendo allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Proprio la grande fiducia del tecnico unita alla sua qualità, lo hanno portato in breve tempo a ritagliarsi un posto importante nel panorama del futsal di casa nostra. Nel torneo di serie A2 Lucas è riuscito a raggiungere la doppia cifra nella speciale classifica dei cannonieri del girone C ed è pronto a portare ancora più in alto la sua squadra. A partire da domani quando arriverà al Palaunimol l’Italpol. Continuando su questa strada, lavorando con passione e impegno, Lucas potrà raccogliere ancora tante soddisfazioni.