FELDI EBOLI 6

CLN CUS MOLISE 1

(3-0 pt)

Feldi Eboli: Glielmi, Vuoccolo, Viscido, De Crescenzo, Gorrasi, Condito, Longo, Palladino, Melillo, Panico, Senatore, Fusella. All. Bonito.

Cln Cus Molise: Muccini, Sabia, Garocchio, Fierro, La Gioia, Orefice, Lucas, Brunale, Bonicore, Palamaro, Trematerra, Del Vecchio. All. Di Stefano.

Marcatori: Longo (2), Palladino, Melillo (2), Gorrasi, Lucas.

Si interrompe la striscia di risultati positivi del Cln Cus Molise under 19 che inciampa ad Eboli pagando anche le assenze del portiere Oliveira e Picciano oltre alla non perfetta condizione di Lucas. Merito all’Eboli che ha giocato la sua partita e portato a casa il successo. Per i rossoblù di mister Di Stefano un ko che non cambia di una virgola l’ottima stagione fin qui disputata ma che deve far riflettere in prospettiva futura. “Abbiamo giocato meno bene rispetto ad altre volte – spiega il tecnico – ed il risultato parla chiaro. L’Eboli è in crescita e si è visto, noi ora dobbiamo fare quadrato e proiettarci nel migliore dei modi al recupero di giovedì contro la Sandro Abate Avellino che si giocherà a San Giuliano di Puglia”.