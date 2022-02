Bonus sociale idrico 2021, il Comune di Trivento informa i cittadini sulle modalità di erogazione. Il bonus acqua è uno sgravio previsto per i cittadini utenti, una misura volta a ridurre la spesa della fornitura. Attualmente, l’amministrazione comunale di Trivento ha fatto pervenire ai cittadini le bollette per il 2021, ma non ha potuto ancora applicare lo sgravio in quanto è in via di definizione l’acquisizione dei dati dall’Autorità competente, “il Comune di Trivento – si riporta nella nota – in qualità di gestore del servizio Idrico, non ha potuto procedere all’attribuzione automatica in bolletta (in corso di consegna) o nelle diverse forme previste con Delibera 23 febbraio 2021, n. 63/2021/R/com, in quanto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e l’Acquirente Unico stanno definendo le procedure di trasferimento automatico dei dati nel rispetto della normativa privacy. Pertanto – chiude la nota – il bonus idrico 2021 sarà riconosciuto dal Comune di Trivento ai propri utenti aventi diritto, in base alle istruzioni che saranno diramate dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.