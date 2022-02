Domenica di successi per la Asd Free Runners Isernia che ha messo in mostra uno dei suoi gioielli, Michela Felicita classe 2006, alla gara di Cross tenutasi al campo volo di Termoli, valida per il Campionato Regionale.



La giovane atleta ha ottenuto il titolo di Campionessa Regionale di Cross Allieve vincendo l’edizione del “Cross Country”, guadagnandosi i complimenti di tutti gli appassionati e spettatori presenti.

Tantissimi gli intervenuti alla gara di Cross per questo importante appuntamento nella Regione Molise, dove l’atleta Michela Felicita nata in provincia di Campobasso ma tesserata con la Asd Free Runners Isernia, fin dalle prime battute di inizio gara ha condotto la competizione in testa al gruppo dettando il ritmo ma senza mai perdere di vista l’obiettivo, quello di diventare Campione Regionale (seguita dal suo tecnico Simone Teodoro con consigli e suggerimenti tecnici, presente lungo il percorso).

La prestazione di Michela Felicita è da sottolineare soprattutto per il suo primo anno come categoria Allieve. Ai microfoni la stessa Michela con tanto di emozione ha riferito di essere felicissima per il risultato ottenuto, aggiungendo, che negli ultimi mesi aveva preparato la gara con il suo allenatore Teodoro Simone, ricevendo ottimi riscontri dai primi test effettuati a gennaio di quest’anno.

Un plauso va anche agli organizzatori della gara di cross, alla Termoli Runners, la quale è riuscita ad organizzare una manifestazione impeccabile, oltre che a disegnare un tracciato congeniale per mettere in risalto le qualità degli atleti intervenuti che non hanno potuto far altro che dare spettacolo e risalto all’atletica leggera molisana.



Mentre Michela Felicita conquistava il titolo di Campione Regionale consegnato dal Presidente della Fidal Molise Dino Mucci, all prime luci di ieri mattina il gruppo Master della Free Runners composto da Armando Romano, Rosario Cuomo, Francesco Di Paolo, Iolanda Ferritti, Alessio Petrollini, Vincenzo Di Monaco, Angela Di Giorgio, Michele Petrino, Angelo Angelone e Tonino Cifelli, organizzava ad Isernia un allenamento di 35 km mirato per la prossima Maratona di Roma 2022.

…Quando la corsa è amore e passione!!