Ha postato il video sulla sua pagina facebook in cui racconta il dramma vissuto al rientro a casa. Ha trovato un disastro. Ogni stanza a soqquadro. L’episodio è avvenuto ieri sera a Difesa Grande a Termoli. Una terribile disavventura per un residente del quartiere.

Un furto messo a segno da balordi che hanno portato via oggetti di valore e denaro per un complessivo di 50mila euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando sulla vicenda. Tanti i furti segnalati in Basso Molise negli ultimi mesi. Malviventi senza scrupolo e senza paura agiscono in pochi minuti.