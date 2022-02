Una proposta di legge innovativa che fa da apripista nel quadro normativo dell’intero Paese e che ha già ricevuto commenti positivi sia da Confindustria che da Cgil nazionali. Ad elaborarla la capogruppo in Regione del Partito democratico, Micaela Fanelli. Il tema è quello del sostegno e degli incentivi al lavoro agile, quello da remoto, il cosiddetto smart working. L’innovazione proposta da Fanelli consiste nel collegare i nuovi processi di digitalizzazione allo sviluppo delle aree interne. Una prospettiva che si propone di cambiare radicalmente il mondo del lavoro prevedendo una serie di sgravi e provvidenze a favore delle imprese e delle aziende capaci di investire nelle aree in questione, ribaltando uno schema che non regge più. Oggi, per avere accesso agli incentivi, le aziende sono obbligate ad aprire sedi e stabilimenti nelle aree disagiate. Al contrario, la proposta Fanelli prevede che l’incentivo nasca non dal luogo dove si stabilisce l’azienda ma dal luogo dove si trova il lavoratore. Questo vuol dire avere la possibilità per le imprese di mantenere gli stabilimenti altrove, al Nord ad esempio, e delocalizzare in smart working tutta una seri di servizi gestibili attraverso le nuove tecnologie. Una procedura a doppio beneficio, per lavoratori e aziende che beneficerebbero di sgravi e incentivi, e un fattore determinante per bloccare il drammatico fenomeno dello spopolamento delle aree interne. Complemento necessario per centrare l’obiettivo è estendere in maniera capillare la connessione digitale e incentivare le imprese che operano in tale settore. Tutto questo è in arrivo in Consiglio regionale, dove la proposta verrà depositata, e diventerà per il Partito democratico anche una proposta nazionale che verrà presentata nel corso di una due giorni nella piazza virtuale delle Agorà democratiche, in programma i prossimi 23 e 24 febbraio.