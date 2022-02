L’ultimo bollettino ufficiale dell’Asrem sulla situazione pandemica in regione registra una nuova vittima: un uomo fragile di 78 anni di Cerro al Volturno. Purtroppo in Molise si continua a morire per il virus, anche se, come ha rimarcato di recente il direttore di Terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, Romeo Flocco, si tratta spesso di pazienti che presentano altre patologie e il Covid aggrava la loro situazione clinica.

I positivi riscontrati sono 114, pochi i tamponi refertati, 1106 in totale, tra molecolari e antigenici. I casi più numerosi si concentrano a Termoli (25) e Campobasso (16). 9 i positivi ad Isernia, 8 a Larino. Numeri inferiori negli altri centri regionali.

Un nuovo ricovero a Malattie infettive: si tratta di un paziente di Sesto Campano. 7 sono i guariti.

Gli attualmente ricoverati al Cardarelli per Covid sono 31.