La tradizione per eccellenza, l’evento più atteso sia a San Martino in Pensilis che a Ururi e Portocannone. Il 2022 rappresenta l’anno della rinascita per le Carresi. Segno identitario di tre comunità che vogliono ripartire. Si susseguono le riunioni organizzative, le prove tecniche. C’è la massima attenzione che si affianca alla voglia matta di rivivere la Corsa dei Carri.

“Sarà garantita sicurezza a spettatori, partecipanti e animali”, ha detto il sindaco di San Martino, Gianni Di Matteo. Si lavora con scrupolo e senza tralasciare i dettagli. Sulla stessa lunghezza d’onda anche i primi cittadini di Ururi e Portocannone, Laura Greco e Francesco Gallo.

Si lavora al fondo del percorso attrezzato in modo da evitare infortuni ai buoi. Tutti attenti alle normativa che regola questo tipo di iniziative. E quest’anno si aggiungono anche le regole antiCovid.