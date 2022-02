Due gare vinte in una settimana: è lo score dell’atleta Giuliano Iapaolo, portacolori della Bocciofila Frosolonese che, dopo aver primeggiato nel Trofeo ‘Felice Ruscitto’, in coppia con Massimino De Tollis si aggiudica anche il Trofeo Bocciodromo Comunale.

Il duo molisano, in finale, ha superato, al termine di un match avvincente e appassionate, terminato 12-8, la forte coppia campana composta da Marco Marino e Gennaro Laudato, atleti della società salernitana Garibaldi di Pellezzano.

In terza posizione e quarta posizione, estromessi in semifinale, rispettivamente, le coppie formate da Emanuele Mascolo – Sabato Genovese della Garibaldi Pellezzano e Rocco Folliero – Giuseppe Romano della San Gaetano di Mercato San Severino.

A organizzare la kermesse è stata la società Bocciodromo Comunale Campobasso, club presieduto da Luigi Colavecchia. 88 le coppie ai nastri di partenza per un totale di 176 atleti al via, in rappresentanza di società bocciofile molisane, campane, pugliesi, abruzzesi e laziali.

A completare il quadro dei finalisti: Stefano Pellicanò – Amedeo Morlacchetti della Madonna delle Grazie Termoli (quinti); Immacolato Califano – Alfonso Salvati della Garibaldi Pellezzano (sesti); Guerino Di Paolo – Lorenzo Rossi della Bocciofila Avis Campobasso (settimi); Domenico Calandro – Angelo Chiusolo della Ferrini Benevento (ottavi); Giovanni Santoriello – Alfonso De Maio della Garibaldi Pellezzano (noni); Clemente Di Bartolomeo – Settimio Di Carlo della Frosolonese (decimi); Orlando Santonicola – Gabriel Ferrentino della Cacciatori Nocera Superiore (undicesimi).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; gli arbitri di campo sono stati Franco Colavecchia e Silvio Calabrese.

Alle premiazioni presenti, oltre ai vertici dirigenziali della società organizzatrice, anche il Commissario Straordinario della FIB Molise, Luca Marracino, che sta portando avanti le fasi pre-elettorali. Il movimento boccistico, infatti, andrà al voto, per il rinnovo del Consiglio direttivo dopo le dimissioni dell’ex presidente, domenica 27 febbraio 2022, quando è in programma, al Bocciodromo Comunale di Campobasso, l’Assemblea Straordinaria Elettiva.

Presenti per l’occasione anche i candidati, aspiranti dirigenti della FIB Molise, ovvero Giuseppe Formato (unico candidato Presidente), Pasquale Mangione, Franco Colavecchia e Mario Perrella (quest’ultimi candidati consiglieri, assente soltanto il candidato Riccardo Forte), i quali hanno avuto modo di presentarsi, per la prima volta, in una manifestazione ufficiale.

Fonte: Ufficio stampa