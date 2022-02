Incidente stradale sulla ss.645 nella tarda serata di ieri in agro di Pietracatella. Un’auto, per cause da accertare, si è ribaltata. Tre le persone all’interno della vettura, un uomo, una donna e una bambina. All’arrivo del 118, la donna è stata trasportata in ospedale per effettuare esami, l’uomo e la bambina sono stati curati sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Campobasso, carabinieri e l’Anas