Sempre in prima linea per fare del bene, per aiutare chi ha bisogno. I volontari sono motore dell’azione solidale. In modo particolare negli ultimi 2 anni di Covid, ma non solo, incendi, ma anche attività quotidiane. L’apporto di chi si mette al servizio degli altri è spesso determinante. I volontari del Sae 112, l’associazione di Termoli sempre pronta e disponibile, hanno ricevuto gli encomi direttamente dalle mani del presidente del consiglio regionale Salvatore Micone, un riconoscimento a persone dal cuore nobile.

I volontari non si improvvisano, si formano. Impegno e passione alla base di un percorso che nasce dal cuore e si concretizza nelle azioni di solidarietà. Per loro, veri ambasciatori di speranza, attestato e medaglia.