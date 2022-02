Valorizzazione digitale del castello angioino di Civitacampomarano, la giunta comunale approva il progetto esecutivo di 80mila euro. L’investimento rientra nella Strategia Nazionale per le Aree Interne: Area Alto Medio Sannio. La giunta regionale ha approvato il programma “Investimenti Territoriali Integrati” previsti nella Strategia d’area Medio Sannio, nel quale il Comune di Civitacampomarano è soggetto attuatore. Il progetto di valorizzazione digitale del Castello Angioino è stato approvato per un investimento di 80 mila euro. Il progetto è basato sulla “Realtà Aumentata”, volta ad accrescere l’attrattività e la fruibilità del Castello di Civitacampomarano, intercettando il valore “edutainment” di un percorso didattico e rendendolo così più spettacolare e immersivo – fanno sapere dall’amministrazione comunale – Per fare ciò, si vuole progettare e sviluppare un’applicazione per cellulare iOSe Android, gratuita e facilmente scaricabile dagli Sore che vuole rendere emozionante la visita del sito illustrandone la storia, i luoghi, i personaggi storici attraverso uno storytelling raffinato, inedito, destinato alle famiglie con particolare interesse verso il pubblico più giovane con un percorso alternativo appositamente studiato per loro. All’entrata del sito saranno presenti alcuni totem infografici che, mantenendo lo stile estetico dell’applicativo e grazie al link qr code, spiegheranno come trovare il software negli store. Dopo aver lanciato l’applicazione gli utenti potranno scegliere di loggarsi con un proprio account (Facebook o Instagram, ecc) per popi facilmente condividere la loro esperienza verso i propri amici, veicolando così la diffusione. Effettuate le opzioni ai visitatori si aprirà un filmato introduttivo, ed in questa clip si potranno conoscere gli avatar che li guideranno all’esplorazione del castello. Passeggiando negli ambienti, seguendo i consigli degli avatar, si potrà dunque, con la fotocamera del proprio smartphone, inquadrare i vari marker AR (sia essa un’immagine allestita negli ambienti o, direttamente, un manufatto) e, sempre in “compagnia” degli avatar, attivare i vari contenuti proposti. Con l’ausilio della Realtà Aumentata le parti mancanti dei manufatti e degli allestimenti potranno essere ricostruite e integrate a quelle esistenti, andando così a ricomporre l’aspetto originale dell’opera. Si potrà dunque osservare sullo schermo del proprio device una ricostruzione virtuale 3D integrata alla realtà, coerente con la posizione spaziale del marker attivato: questa scena, descritta secondo lo storytelling del narratore, avrà un’ulteriore opportunità di accedere a contenuti aggiuntivi, ad informazioni, a foto, con l’opzione di poterla condividere in tempo reale attraverso i social. I luoghi aumentati saranno 7: Esterno delle Mura, stemma di Paolo di Sangro, Ponte interno del Castello, il Suggestivo interno dei Sotterranei, la Fontana dei Fauni, i pozzi con le cisterne, salone di rappresentanza.