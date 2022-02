Share on Twitter

Ha trovato la multa sul parabrezza, i vigili urbani non si erano allontanati di molto, li ha raggiunti e ha sferrato un pugno contro uno dei due agenti. Protagonista un automobilista 50enne. L’episodio è avvenuto in pieno centro a Termoli. L’agente ferito è stato accompagnato dal collega al pronto soccorso per tutti gli accertamenti. L’aggressore sarà denunciato.