Programmare è indispensabile, l’assistenza territoriale deve diventare priorità: questi due anni di pandemia hanno reso ancora più impellente la necessità del potenziamento delle cure sanitarie. La diocesi di Termoli-Larino ha raccolto la voce di tante associazioni come La Fonte Molise. E tutte hanno sottolineato l’esigenza di una maggiore attenzione sulla Medicina territoriale.

Le associazioni chiedono investimenti mirati alla realizzazione di Case della Comunità sul territorio, una risorsa anche per prevenire le malattie. Si pensa a un adeguato Ospedale di Comunità a Larino, in linea con gli standard europei, sfruttando i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza.

A Termoli un dibattito con un filo conduttore comunale: i cittadini vogliono partecipare alle scelte in materia sanitaria.

Come evidenziato anche dal vescovo Gianfranco De Luca, c’è necessità di potenziare pure il sistema informatizzato e l’assistenza domiciliare.