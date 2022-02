La scuola materna rappresenta il primo segmento del sistema formativo scolastico e la Scuola dell’infanzia “Sant’Antionio di Padova” è inserita a pieno titolo nel sistema educativo della Città di Campobasso. In stretta collaborazione con le famiglie il Presidente Padre Lino Jacobucci, il direttore Erika Cieri e tutto lo staff promuovono una didattica per sviluppare l’identità, l’autonomia e le competenze dei bambini.

La scuola, pienamente in linea con le direttive ministeriali, propone una metodologia educativa articolata in attività: ludico- ricreative, di gruppo, esplorative, di ricerca. Particolare attenzione verrà data all’attività motoria, momento indispensabile di costruzione e sviluppo della persona, per la conquista di competenze e autonomia. Grazie anche all’ampia palestra e al cortile esterno sono in agenda giornate dedicate alle diverse discipline sportive, con istruttori qualificati delle società sportive locali.

Accanto alla didattica curriculare i genitori possono integrare il percorso educativo dei propri figli con laboratori specifici. Il Corso d’Inglese, in collaborazione con l’Università IS College del Direttore Biagio Testa, che intende avvicinare i bambini ad un altro codice linguistico attraverso il gioco e la narrazione. I laboratori di musica e canto per accompagnare i più piccoli alla scoperta del suono e del ritmo. L’attività teatrale che permetterà di entrare in contatto con le proprie emozioni e agevolare le relazioni. I laboratori di cucina e i laboratori creativi per esprimere il proprio estro.

L’Istituto Sant’Antonio di Padova di Campobasso garantisce la piena inclusione dei bambini con bisogni educativi speciali. Tra le novità la collaborazione con il Centro per l’apprendimento Il Gemello di Einstein. I professionisti del centro, coordinati dalla dottoressa Francesca Lembo, affiancano il personale scolastico al mattino, il prossimo anno scolastico verrà attivato il doposcuola, per i bambini dai 6 anni in su. Previsti quattro laboratori: emozionale, sul potenziamento dei prerequisiti comunicativo – linguistici, di potenziamento dell’attenzione e dell’autoregolazione e sui prerequisiti metafonologici-linguistici all’apprendimento di letto-scritto e calcolo. In vista del passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia a quella primaria è in programma uno screening e un laboratorio sulla lettoscrittura, con l’obiettivo di individuare eventuali difficoltà in un’ottica di prevenzione e intervento precoce.

In un’ottica di condivisione cristiana durante l’anno scolastico gli alunni saranno protagonisti della festa di Natale, la festa di fine anno e altri momenti privilegiati, che vedranno la partecipazione delle famiglie. Riconoscendo il primato educativo della famiglia l’Istituto Sant’Antonio di Padova di Campobasso punta alla crescita dei bambini e vuole essere un valido supporto per i genitori. Una scuola in grado di offrire una solida base culturale, ma anche uno spazio aperto al recupero e all’apprendimento diversificato con un focus specifico su ogni alunno.

Fonte: Ufficio stampa