Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio dell’ex Presidente della Giunta regionale Michele Iorio per la morte di Gino Di Bartolomeo.

“La scomparsa di Gino Di Bartolomeo rappresenta un lutto non solo politico ma anche sociale per il Molise intero. Perché lui non era solo il rappresentante delle istituzioni ma era anche l’uomo capace di ascoltare e confortare i cittadini con una semplice parola. Quegli stessi cittadini che oggi hanno sentito il bisogno di esprimere una parola per ricordare il nostro Big Gino.

Alleato e avversario, collega e amico, Gino ha certamente ricoperto un ruolo significativo nella vita politica regionale non solo per gli incarichi politici e istituzionali ricoperti, ma anche per quel ruolo di padre nobile che ha assunto in questi ultimi anni.

E’ stato un protagonista della politica locale. Di lui ricorderò sempre la determinazione e la passione con cui portava avanti le sue battaglie politiche.

La sua vita, segnata da enormi soddisfazioni ma anche da laceranti dolori, è sempre stata al servizio della sua gente.

Lascia in eredità il suo esempio e il suo impegno sempre dalla parte dei più deboli”.