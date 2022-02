Ancora una vittima da Covid in Molise. Si tratta di una donna di Caserta di 83 anni che era ricoverata in Malattie infettive del Cardarelli. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche la dimissione di 6 pazienti, di cui due dal reparto Anziano fragile e quattro da Infettivi. Sono 378 i nuovi contagi sui 2476 tamponi processati, con il tasso di positività che torna a salire al 15,26%. E’ Termoli il centro più colpito, con 50 nuovi casi, seguono Campobasso con 55, Vinchiaturo con 21, Isernia con 20. I guariti sono appena 19. Gli attualmente positivi sono 7.099, i ricoverati al Cardarelli scendono a 31 di cui 13 in Malattie infettive, 14 in Anziano fragile e 4 in Terapia intensiva. Le vittime in totale sono 562.