Arriva in Consiglio regionale, si spera per una definizione conclusiva, l’annosa questione Fresilia, la strada di collegamento tra la Fondovalle del Biferno e quella del Trigno, opera di importanza strategica per la rete viaria regionale, bloccata da decenni da cavilli burocratici e inerzie politiche che ne hanno impedito la realizzazione. La parte che manca è di circa otto chilometri, tratto che va da Civitanova del Sannio a Sprondasino. Per la realizzazione sono a disposizione quaranta milioni di euro che potrebbero prendere altre strade se non si interviene. Per mantenere l’impegno di spesa e per accelerare la chiusura di una vicenda che affonda le radici nella notte dei tempi, le opposizioni hanno deciso di dare battaglia in aula affinché il Governo Toma provveda. Sono ben tre gli atti che vanno in tale direzione, a firma PD, M5S e Michele Iorio. Basta tentennamenti, dice la capogruppo del PD in regione, Micaela Fanelli.

Per non arrivare scoperti in aula, rischiando di finire sotto, la maggioranza ha deciso di mettere mano alla questione. Prevista prima del Consiglio in calendario martedì, una riunione aalla quale parteciperanno il Presidente della Regione Toma, il presidente della Provincia di Isernia, Ricci, il sindaco di Frosolone, Ianiro e quello di Agnone, Saia.