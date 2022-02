“Ci sono aree abbandonate e degradate a Campobasso”, diverse per il Consigliere comunale di Forza Italia Domenico Esposito, secondo il quale “occorrono interventi veloci ed efficaci anche alla luce – ha spiegato – dei cospicui finanziamenti ottenuti con merito dall’amministrazione, come i 15 milioni del Programma innovativo nazionale per la Qualità dell’ambiente e i 18 milioni di euro per investimenti in progetti di rigenerazione urbana”. Insomma, per l’esponente di minoranza si può e si deve migliorare il decoro urbano e in un video, diffuso in rete, ha posto l’accento sull’area di San Giovannello e sulla Chiesa “che – ha detto ancora – nel 1160 era al centro di un paese chiamato appunto San Giovannello distrutto da un terremoto nel XIII secolo.

Area, ha rimarcato Esposito, che versa in un grave stato di abbandono e degrado e merita un intervento preciso sotto tutti i punti di vista. Anche la chiesa è rivestita di scritte e ha bisogno di interventi.

L’esponete azzurro è primo firmatario di una mozione con la quale chiede che sindaco e giunta di Campobasso si impegnino a mettere in campo subito interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per mettere in sicurezza la collina di San Giovannello e ripristinare il decoro urbano anche attraverso un’adeguata illuminazione, pure per questioni di sicurezza.