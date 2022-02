Viabilità provinciale, il sindaco Corallo: nuovo manto stradale nel centro urbano di Trivento e in programma l’intervento di contrada Penna. Nella mattinata di oggi, 18 febbraio, i tecnici della Provincia preposti alla viabilità hanno effettuato un sopralluogo nel centro urbano di Trivento e in contrada Penna, dove insiste da tempo un movimento franoso, “a seguito del sopralluogo – riferisce il primo cittadino Pasquale Corallo – posso annunciare l’apertura del cantiere nel centro urbano, entro la prossima settimana, per il rifacimento del manto stradale in piazza Fontana, via Marconi, corso Beniamino Mastroiacovo e via Iconicella. Inoltre – ha aggiunto Corallo – con i tecnici ci siamo spostati in contrada Penna, dove insiste un movimento franoso, una problematica che si trascina da anni e per la quale mi sono interessato sin da subito, con la mia rielezione a sindaco. Nel merito, stiamo attendendo i risultati dell’indagine geologica, in base alla quale saranno predisposti gli interventi più opportuni per la regolare transitabilità e sicurezza. Voglio ringraziare per l’interessamento il presidente Francesco Roberti, do atto di quanto è stato portato avanti dal precedente settore Lavori Pubblici, mentre ora ringrazio Valente, da poco insediata e con la quale ci interfacciamo per migliorare la nostra viabilità”.