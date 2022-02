Il mondo politico molisano è in lutto per la scomparsa di Gino Di Bartolomeo.“Oggi è un giorno triste – ha dichiarato il presidente della Regione Donato Toma – Gino era la quinta essenza delle schiettezza, detestava la retorica, le frasi di facciata. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”, ha concluso Toma. Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina e dall’intera amministrazione comunale. “Se ne va e lascia la sua città un primo cittadino di nome e di fatto – ha detto – Gino sarà ricordato per la sua lunghissima e ricca carriera politica. I campobassani lo ricorderanno per sempre come Big Gino”. Per il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, Gino Di Bartolomeo ha conquistato uno spazio importante nel cuore dei suoi amici, dei suoi elettori e di chi con lui e contro di lui ha combattuto infinite battaglie politiche. Messaggi di cordoglio sono arrivati dal commissario regionale della Lega, Michele Marone, dalla capogruppo Pd alla Regione, Micaela Fanelli, dell’ex assessore regionale Italo Di Sabato, dall’associazione degli ex consiglieri regionali e dal suo presidente, Gaspero Di Lisa, mentre il leader nazionale di Noi Di Centro, Clemente Mastella, lo ricorda con affetto, insieme al coordinatore regionale, Alessandro Amoroso che ha avuto parole affetto per un uomo di gran cuore e politico di lungo corso. Per il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, la politica molisana perde un uomo importante, mentre per la parlamentare molisana di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione Di Bartolomeo è stato punto di riferimento per la politica campobassana, un esempio di passione, competenza e umanità. L’europarlamentare Aldo Patriciello lo ha definito un politico di razza, uomo attento e disponibile, un molisano doc. Il consigliere comunale di Campobasso, Alberto Tramontano, particolarmente legato all’ex sindaco, nel ricordare diversi aneddoti,lo ha definito un grandissimo politico, visionario, attento, intuitivo e veloce nelle decisioni, mentre per il consigliere Domenico Esposito Di Bartolomeo è stato l’esempio dell’uomo che ha dedicato la sua vita alla politica per la gente. “Ciao, fuciliere, ci mancherai:un capitolo della storia di Campobasso da oggi porterà il tuo nome”, lo ha salutato così l’assessore Cretella.