Dopo circa due mesi arrivano i primi segnali di un appiattimento della curva pandemica in Molise, con il calo dei contagi, na anche dei ricoveri. L’ultimo bollettino Asrem registra purtroppo ancora una vittima. Si tratta di un 90enne di Pietracupa deceduto nel reparto di Malattie infettive dove era ricoverato. Pressoché dimezzato, rispetto a 24 ore fa, il numero dei nuovi positivi: 142 su 2014 tamponi processati, con il tasso di positività che crolla al 7%. Il numero più alto di nuovi casi a Termoli, con 44 positivi, segue Campobasso con 21. Numeri nettamente inferiori negli altri comuni interessati dal virus. C’è un nuovo ricovero in Anziano fragile e due pazienti dimessi dallo stesso reparto, mentre i guariti sono 361. Gli attualmente positivi scendono a 6.741, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 38. Le vittime in totale sono 561.