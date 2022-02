L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è invece in lieve calo e passa da 895 a 809. Infine migliora la situazione sul fronte dell’occupazione dei posti letto: 21,6 in area medica (dove era 23,9 la settimana scorsa) e 10,3 in terapia intensiva (dove la settimana scorsa era 15,4).