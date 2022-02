Domani torna il consueto appuntamento con il sabato di futsal. Nei campionati nazionali spazio alla sfida tra il Cln Cus Molise e l’Italpol Roma, mentre in cadetteria sfida decisiva per la Chaminade in trasferta a Potenza.

In A2, i cussini tornano a giocare al Palaunimol dopo la clamorosa impresa di Pomezia. Riavvolgendo il nastro, la squadra di Sanginario è riuscita ancora una volta a sorprendere tutti con il successo maturato in terra laziale sabato scorso che ha permesso di accorciare in classifica proprio sul Pomezia e sul Benevento. Ricordiamo che il Cus ha già osservato il turno di riposo previsto da calendario rispetto alle prime tre della classe. Un’impresa che ha certificato la forza della squadra di Sanginario, capace di giocarsela alla pari contro società più quotate e con velleità diverse. Ora bisogna credere nell’obiettivo play off, sempre con la stessa mentalità pensando una gara alla volta. La gara di domani potrebbe ingannare, l’Italpol viaggia a centro classifica con un buon margine sulla zona play out. I romani sono in grande spolvero, sabato scorso il pareggio contro la vice capolista Benevento, mentre due settimane fa la sconfitta di misura contro l’Active Network, leader assoluta del torneo. Inoltre, il girone C ha dimostrato che ogni gara ha le sue insidie. Servirà ancora una volta una prestazione di livello per i rosso blu, anche in virtù dell’assenza di Barrichello. L’asso brasiliano mancherà per altri venti giorni dopo la distorsione al ginocchio rimediata contro il Sala Consilina, un verdetto comunque positivo dopo il grande spavento per una possibile lesione del legamento crociato. Ancora una volta la forza del gruppo ed il sacrificio collettivo saranno necessari per portare a casa un altro successo.

Nel campionato di serie B la Chaminade si appresta a vivere un vero e proprio play out anticipato. In terra lucana i ragazzi di Cavaliere affrontano il Potenza avanti in classifica di 6 lunghezze. I rossoblu di patron Scarnata sono in ultima posizione, mentre la squadra lucana è al terz’ultimo posto in zona play out. Solo il successo può permettere a Pescolla e compagni di accorciare in graduatoria e credere nella salvezza. Una sfida da dentro o fuori, da entrambe le prospettive, dove il pareggio serve ben poco. Per questo ci attendiamo una gara giocata a viso aperto con tante emozioni. In casa Chaminade, mister Cavaliere ha lavorato in settimana sull’aspetto mentale, sabato scorso è arrivata la sconfitta contro la vice capolista Torremaggiore ma la prestazione dei giovani campobassani è stata assolutamente positiva. Siamo certi che se la Chaminade giocherà domani come ha fatto sabato scorso può arrivare il risultato pieno senza mezzi termini. Cuore e grinta, quelle armi che non si comprano al mercato e che devono venir fuori dal profondo dell’animo per evitare di compromettere la stagione a metà febbraio.