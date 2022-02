E’ stato grande protagonista nella vittoria pesantissima di Pomezia che ha consentito al Circolo La Nebbia Cus Molise di confermarsi in alto in classifica generale. Il portiere Vinicius Oliveira ha calato la saracinesca negando a più riprese la gioia della rete agli attaccanti laziali. Domani, contro l’Italpol (inizio fissato alle ore 16) ci saranno in palio altri tre punti dal peso specifico assai importante. I rossoblù dovranno fare a meno dello squalificato Debetio e dell’infortunato Barichello ma sono comunque pronti ad un’altra gara tutta cuore e grinta per continuare la scalata in graduatoria. “Sappiamo che ci aspetta una gara difficile contro una formazione esperta – rimarca il portiere Oliveira – ma abbiamo lavorato duro in settimana per arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili e provare a portare a casa altri tre punti. In questo campionato non esistono gare semplici e servirà la massima concentrazione per allungare la serie di risultati positivi”.

Un cammino invidiabile per voi fino a questo momento con all’orizzonte tre partite in una settimana. Italpol, Pomezia in coppa Italia e Nordovest. “E’ vero, ci attende un tour de force tra campionato e coppa ma cercheremo di fare del nostro meglio. Dobbiamo pensare ad un match alla volta. La sfida in coppa Italia sarà bella da giocare, andremo ad incontrare nuovamente una squadra che ha grandi valori e che dal canto suo vorrà riscattare le due battute d’arresto patite con noi in campionato. Sarà un match avvincente, noi siamo felici di aver raggiunto un traguardo prestigioso come quello della competizione tricolore e cercheremo di onorarlo nel migliore dei modi. Abbiamo aggiunto un tassello prezioso alla nostra stagione, il pass per la coppa Italia non era un obiettivo ad inizio stagione e averlo centrato ci riempie di orgoglio”.

In campionato l’obiettivo principale del Circolo La Nebbia Cus Molise resta la salvezza ma continuando su questa strada si può pensare anche ai playoff. Condividi? “Nel corso di questa stagione abbiamo dimostrato partita dopo partita il nostro valore. Siamo riusciti a giocare alla pari con tutti. Una volta raggiunta la salvezza matematica possiamo pensare anche ai playoff”.