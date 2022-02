Share on Twitter

Share on Facebook

Il Comune di Belmonte del Sannio ha pubblicato, nei giorni scorsi, un avviso per la selezione di una figura professionale per l’incarico da istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo determinato e parziale (18/36), ai sensi dell’art 110, comma1, del D.LGS 267/2000 a cui affidare la responsabilità dell’Ufficio Tecnico dell’Ente.

I candidati ammessi alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non trovarsi nell’ipotesi di inconferibilità dell’incarico e non essere stati destituiti dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

La domanda per il ruolo nell’ufficio tecnico dovrà essere presentata entro le ore 14:00 di oggi. Ultime ore di tempo per gli interessati alla candidatura.