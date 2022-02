Una struttura di grandi dimensioni che avrebbe dovuto fungere da punto di aggregazione per la cittadinanza, almeno nei progetti iniziali. Una struttura che, però, ad oggi versa in condizioni di degrado. Si tratta della famosa “Piramide” posta nel centro abitato di Poggio Sannita.

A porre nuovamente l’attenzione sul tema è stato il Consigliere di minoranza Tonino Palomba che ha criticato la condizione strutturale del complesso: “Un’opera completata ma abbandonata a se stessa, anche a causa di problemi strutturali affiorati subito dopo la sua inaugurazione, avvenuta insieme al complesso del Centro sociale pluriuso, nell’agosto del 2002, rimasta poi inutilizzata, se non per un paio di sporadici eventi succedutisi nel corso degli anni.

Nell’assise comunale del 29 marzo 2021, in occasione dell’approvazione del Piano triennale dei lavori pubblici 2021/23 in cui la piramide è inserita, candidata ad un corposo finanziamento, come gruppo di minoranza ‘UXPS’ abbiamo segnalato lo stato di degrado sia a livello strutturale che per quanto riguarda l’accumulo al suo interno di cianfrusaglie e materiale vario, sottolineandone rischi e pericoli per l’igiene e l’incolumità pubblica, di tutta evidenza, essendo la piramide limitrofa alla casa di riposo e vicina agli impianti sportivi. Ma le nostre parole, come in altre diverse circostanze, sono rimaste inascoltate.”