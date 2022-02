Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune di Trivento si candida per il bando dei borghi. Sono 27 le amministrazioni comunali della regione che hanno ufficialmente presentato la candidatura, in ballo ci sono 20 milioni di euro per la riqualificazione dei borghi. Sarà una commissione della Regione Molise, che entro il 15 marzo prossimo invierà al ministero della Cultura in nome del borgo vincitore. L’avviso pubblico, fa sapere il Ministero, è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento. Destinatari dell’Avviso sono i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5 mila abitanti nei quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile.