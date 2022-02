Molise zona gialla da inizio settimana. Alla base variazione di colore c’è anche l’incremento dei decessi registrato nelle ultime settimane. Attenzione però alla analisi del dato – dice il Primario di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, Romeo Flocco. In molti casi il Covid è una semplice concausa che si aggiunge a pazienti in condizioni compromesse da altre patologie e che giungono in reparto si col Covid ma come patologia accessoria.

Nessun allarmismo, aggiunge il primario, per la momentanea controtendenza dei dati molisani rispetto a quelli nazionali. Fondamentale, aggiunge, puntare sul vaccino.