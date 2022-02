Dopo tanti giorni il numero dei dimessi dal Cardarelli supera quello dei ricoveri per Covid. Inoltre non si registrano vittime nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino Asrem che registra anche 300 nuovi positivi in Molise sui 2111 tamponi refertati con il tasso di positività che si attesta al 14,2%. E’ Termoli il comune più colpito dal virus, con 51 nuovi positivi, seguono Campobasso con 45, Isernia con 24. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal Covid. Ci sono anche 369 guariti, di cui solo 136 a Campobasso. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi, che si attesta a quota 6.961. I ricoverati al Cardarelli sono 40 di cui 19 in Malattie infettive, 17 nel reparto Anziano fragile e 4 in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia, sono 560.