Le infiltrazioni malavitose vanno combattute in squadra, cercano terreno fertile soprattutto nel basso Molise, zona più sensibile della regione. La droga, il fenomeno dei furti, gli appalti, anche in questo territorio gli occhi vanno tenuti spalancati. Da qui a breve arriveranno anche ingenti somme per il raddoppio ferroviario e la guardia non va tenuta alta. Oggi a Termoli la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un’analisi congiunta sulle iniziative necessarie a prevenire e preservare l’integrità del tessuto socio-economico provinciale da tentativi di infiltrazione da parte di sodalizi criminali provenienti dalle regioni limitrofe.

Insieme al Prefetto Francesco Antonio Cappetta, i massimi rappresentanti delle forze dell’ordine, i sindaci di Termoli, Francesco Roberti, e di Campobasso Roberto Gravina e i referenti di associazioni e operatori economici del territorio.