Successo importantissimo e meritato, il Campobasso respira dopo l’1 a 0 maturato contro il Monopoli. Scalpo d’eccezione portato a casa, la squadra pugliese porta bene ai lupi considerato il doppio successo ottenuto tra andata e ritorno. La quinta in classifica non è riuscita mai ad impensierire Raccichini, una partita spigolosa e con poche emozioni risolta dalla zampata di Tenkorang. Il Campobasso ha vinto con pieno merito, nel primo tempo le occasioni sempre con il cursore di centrocampo, nella ripresa la rete, la sesta marcatura in stagione di Tenkorang, al termine di una bellissima azione corale. Il giusto premio per i rossoblù che tornano ad assaporare i tre punti davanti al pubblico amico, l’ultimo successo interno era datato 3 ottobre 2021, 2 a 0 alla Paganese.

Ammortizzata la sconfitta di Pagani, ristabilite le distanze dalla zona play out, + 4 proprio sui campani, Campobasso oggi a pari punti con Monterosi e Catania. Gli etnei, pochi minuti dopo il successo maturato a Castellammare di Stabia, hanno ricevuto la cattiva notizia due punti di penalizzazione per ritardo nei pagamenti. Distanza dai play out a parte, quello che conta è la media, 30 punti in 26 giornate, sono il dato rilevante. Se individuiamo la quota salvezza intorno ai 40 punti, al Campobasso mancano 10 lunghezze, da maturare nelle ultime 12 giornate, per certificare l’obiettivo stagionale.

Archiviato l’1 a 0 al Monopoli la testa è già rivolta alla trasferta più prestigiosa della stagione. Sabato si gioca al San Nicola contro il Bari, nella tana della capolista. Tifo rossoblu in fibrillazione, tantissimi supporters si stanno organizzando per sostenere la squadra nel capoluogo di regione pugliese. Una giornata che si preannuncia bellissima sotto tutti i punti di vista, il campo ha la sua importanza ma quello che conta è che il Campobasso sarà ospite in uno stadio prestigioso con una cornice di pubblico da altre categorie. In merito alla partita, Cudini potrebbe cambiare qualche elemento anche in vista della sfida salvezza contro il Monterosi prevista martedì prossimo a Selvapiana. Ogni gara ha la sua importanza ma un occhio di riguardo ai laziali va assolutamente riservato.

Bari forte, fortissimo, la capolista ha ripreso la marcia con il successo maturato a Torre del Greco grazie alla rete di Cheddira. Periodo non positivissimo per i galletti tra le mura amiche, pareggio contro il Catania e sconfitta con il Messina, due squadre che in ripartenza hanno saputo far male alla squadra di Mignani. L’arma del contropiede è uno dei marchi di fabbrica del Campobasso, la sfida al Bari è un bonus che i ragazzi di Cudini hanno conquistato sul campo. La mente è sicuramente libera e in queste condizioni, spesso, si gettano le basi delle imprese.