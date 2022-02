Il settore del turismo è tra quelli che maggiormente hanno pagato e continuano a pagare gli effetti della pandemia. Pochi i ristori ricevuti in questi due anni di crisi, mentre quella ripresa tanto attesa non c’è ancora. Oggi, in molte piazze italiane la protesta degli operatori dei bus turistici e del noleggio con conducente. Chiedono l’intervento del governo con provvedimenti urgenti a sostegno di una categoria che sembra essere stata dimenticata. A Campobasso presidio davanti alla sede della Giunta regionale. I danni subiti sono pesantissimi ma ad oggi non sono stati risarciti. Molte aziende rischiano la chiusura.

Tra i manifestanti anche il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Angelo Primiani che ha portato il problema all’attenzione del Consiglio regionale. “La Regione – ha dichiarato – deve intervenire. Il governo centrale ha stanziato le risorse da destinare alle imprese del settore, ma al momento non sappiamo ancora come saranno utilizzate e soprattutto quando saranno assegnate”. Da qui il sit-in davanti alla sede della Giunta regionale, affinché sulla grave crisi che attanaglia il settore da due anni, ormai, non scenda il silenzio.