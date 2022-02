Se per molti giovani medici il Molise risulta poco attrattivo, con la conseguenza che diversi concorsi emanati dall’Azienda sanitaria regionale sono andati deserti, così non è per gli infermieri e gli operatori socio-sanitari. Sono infatti poco più di 8mila coloro che si sono candidati e sono stati ammessi per i concorsi pubblici banditi dall’Asrem per 50 posti di lavoro a tempo indeterminato. Nel dettaglio sono poco più di 4mila i candidati per appena 5 posti da operatore socio sanitario e sono invece 3.909 coloro che si sono candidati per i 45 posti da infermiere. Il prossimo passo – fanno sapere dall’Azienda sanitaria – sarà la costituzione delle commissioni di concorso e poi le prove, che – assicura il direttore dell’azienda sanitaria Oreste Florenzano – saranno “all’insegna della celerità limitando al minimo la burocrazia”. L’uso della piattaforma informatica e delle nuove procedure per la selezione del personale mira proprio a questo: comprimere i tempi e rendere le selezioni di Asrem più appetibili. “La campagna di reclutamento che abbiamo avviato – spiega il direttore generale – continua senza sosta. Sono decine e decine le procedure che abbiamo messo in campo, sia per reperire i medici che mancano nei vari reparti, sia per il personale infermieristico che per gli operatori sanitari in generale. Stiamo rimettendo in piedi un sistema che era ridotto ai minimi termini dopo anni di blocco del turn over e di mancate assunzioni per il piano di rientro”. In un sistema sanitario messo in ginocchio dalla carenza di personale che da anni crea problemi Florenzano conclude affermando che è “il momento della rinascita, di una nuova stagione attraverso un piano di assunzioni di migliaia di addetti”