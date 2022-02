Tutte le regioni fanno investimenti in sanità, dice il commissario – presidente il giorno dopo l’allarme nato a Termoli per la sorte del San Timoteo. Un procurato allarme, dice il commissario, quello scattato alla notizia proveniente dall’Abruzzo sulla costruzione del nuovo ospedale di Vasto. Frutto, aggiunge, della campagna elettorale ormai già in corso. Al contrario, aggiunge, termoli verrà potenziato con un investimento di oltre 14 milioni di euro aggiunge, risorse di una partita più ampia che vale complessivamente 190 Milioni che il Molise si accinge a spendere. Di questi, sottolinea Toma, 46 milioni saranno destinati al Veneziale di Isernia.

Dal Commissario arriva anche un richiamo al Governo nazionale. “Le attività vanno a rilento – dice – per la mancanza del sub commissario”. La ex inquilina della struttura, Annamaria Tomasella, si è dimessa da settimane perché passata ad altro incarico. “Aspetto la nomina in questi giorni – rimarca Toma – altrimenti la prossima settimana metterò in mora il Governo”.